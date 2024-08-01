ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 августа в размере 86,1091 руб., евро - 93,5149 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 93,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,02 коп.

1 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 86,1091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,09 коп.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,97/88,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...

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Отпускные цены на овощи и фрукты в РФ снижаются по мере того, как набирает темпы уборка их урожая. Как сообщает Минсельхоз, за минувший месяц производители овощей открытого грунта, пользующиеся мерами господдержки, снизили стоимость огурцов на 7,4%, томатов - на 6,8%,... Как сообщает Минсельхоз, за минувший месяц производители овощей открытого грунта, пользующиеся мерами господдержки, снизили стоимость огурцов на 7,4%, томатов - на 6,8%,... читать дальше

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Банк Англии может понизить базовую процентную ставку по итогам заседания 1 августа на 25 базисных пунктов, до 5% годовых, полагают многие экономисты. Если прогноз сбудется, снижение ставки станет первым с 2020 года. Тем временем участники рынка оценивают вероятность... Если прогноз сбудется, снижение ставки станет первым с 2020 года. Тем временем участники рынка оценивают вероятность... читать дальше

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Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в четверг, укрепляется к фунту стерлингов и дешевеет к иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3230,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3034,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-763 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг, исключением является Япония. Трейдеры оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также статданные. Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,7% в ходе торгов на... Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,7% в ходе торгов на... читать дальше

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Страны ОПЕК+ в августе должны снизить добычу нефти к июлю на 31 тыс. б/с, следует из расчетов "Интерфакса" на основе озвученных квот стран ОПЕК+, с учетом добровольных сокращений "восьмерки", а также компенсаций ранее недосокращенных объемов. Кроме официальных квот... Кроме официальных квот... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения... Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 1-м полугодии 2024 года вырос на 7,5% относительно того же периода прошлого года, до 51,2 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. На внутренних линиях перевезено 38,7 млн пассажиров (+3,2 %), при этом 2,2 млн из них, или 5,7% - по... читать дальше

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Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. ФРС сохранила процентную... ФРС сохранила процентную... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 38,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания. "Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся... "Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся... читать дальше

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Грузооборот транспорта в РФ вырос в январе-июне 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 2 трлн 769,8 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В том числе грузооборот... В том числе грузооборот... читать дальше

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