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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 августа в размере 86,1091 руб., евро - 93,5149 руб.
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01 августа 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 августа в размере 86,1091 руб., евро - 93,5149 руб.
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1 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 86,1091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 93,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,02 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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