Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 августа

31 июля. FINMARKET.RU -РФ с 1 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6617,33 (-19,34) руб./грамм; на серебро - 77,18 (-0,92) руб./грамм; на платину - 2649,43 (+34,84) руб./грамм; на палладий - 2472,24 (-59,08) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54448,800 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 440,830 млрд руб., или на...

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В июне оборот розничной торговли в России увеличился в годовом выражении на 6,3%, сообщил Росстат. Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 6,5%. Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 6,5%. По сравнению с динамикой за май 2024 года темпы увеличения... По сравнению с динамикой за май 2024 года темпы увеличения... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2024 года составил 8,8% после увеличения 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май реальная зарплата в среднем по... За январь-май реальная зарплата в среднем по... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 6,9%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в июне этого года индекс оценивался в 7,2%, в мае -... Ранее в июне этого года индекс оценивался в 7,2%, в мае -... читать дальше

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Во 2-м квартале т.г. рост реальных располагаемых доходов населения РФ составил 9,6% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за 1-е полугодие. В 1-м квартале 2024 года, как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы населения в РФ выросли по сравнению с... В 1-м квартале 2024 года, как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы населения в РФ выросли по сравнению с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,39 коп. и составил 11,8668 руб. Минимальный курс юаня составил 11,812 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 32793 сделки. Объем торгов составил 86263,84 млн... Минимальный курс юаня составил 11,812 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 32793 сделки. Объем торгов составил 86263,84 млн...

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Рост ВВП РФ в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в... читать дальше

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За неделю с 23 по 29 июля потребительские цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, сообщил Росстат. Таким образом, снижение ускорилось в 3 раза, неделей ранее овощи и фрукты подешевели на 0,3%. Таким образом, снижение ускорилось в 3 раза, неделей ранее овощи и фрукты подешевели на 0,3%. С 23 по 29 июня больше всего снизились цены на огурцы - на... С 23 по 29 июня больше всего снизились цены на огурцы - на... читать дальше

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Безработица в России в июне 2024 года составила 2,4%, в очередной раз обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из данных Росстата. Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в... Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в... читать дальше

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В июне выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России вырос на 2,5% в годовом выражении после увеличения на 6,5% в мае, 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщил в среду Росстат. За 1-е полугодие 2024 года... За 1-е полугодие 2024 года... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 23 по 29 июля 2024 г. выросли на 0,42%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 июля цены выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,55%. По отношению к началу года цены на бензин к... По отношению к началу года цены на бензин к... читать дальше

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Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 июля инфляция составила 0,11%. С начала июля цены выросли на 1,07%, с начала года - на 4,99%. С начала июля цены выросли на 1,07%, с начала года - на 4,99%. В июле 2023 года цены выросли на 0,63%, с... В июле 2023 года цены выросли на 0,63%, с... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,2%, завершил среду без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,07% и составил 2942,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,07% и составил 2942,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,19% - до 1076,55 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,19% - до 1076,55 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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По итогам 2-го квартала выручка британской фармкомпании GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) выросла на 13%, но чистая прибыль упала на 28%. GSK повысила прогнозы на текущий год, однако ее акции теряют в цене 2,3% на сообщении о том, что компания приняла решение... GSK повысила прогнозы на текущий год, однако ее акции теряют в цене 2,3% на сообщении о том, что компания приняла решение... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2024 года увеличилась на 1,0% - до 103 трлн 557,2 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. В январе-июне 2024 года денежная масса увеличилась на 5 трлн 171,8 млрд рублей, или на... В январе-июне 2024 года денежная масса увеличилась на 5 трлн 171,8 млрд рублей, или на... читать дальше

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Нефть продолжает существенно прибавлять в цене в ходе торгов вечером. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск составила $80,62 за баррель, что на $1,99 (2,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск составила $80,62 за баррель, что на $1,99 (2,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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