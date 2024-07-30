Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля

30 июля. FINMARKET.RU -РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6636,67 (-3,41) руб./грамм; на серебро - 78,1 (+0,86) руб./грамм; на платину - 2614,59 (+9,87) руб./грамм; на палладий - 2531,32 (+4,52) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 11,8429 руб. Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 59385 сделок. Объем торгов составил 86179,88 млн... Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 59385 сделок. Объем торгов составил 86179,88 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о пролонгации жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2945 пунктов после утренней просадки ниже 2900... читать дальше

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может сохранить 40% в российском Райффайзенбанке, сообщил CEO группы Йохан Штробль в ходе телефонной конференции. "Мы предполагаем, с наибольшей вероятностью мы сможем продать 60%, у нас останется 40%", - заявил глава... читать дальше

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Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд рублей после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года, сообщается в отчетности ПАО. Выручка выросла на 7% - до... Выручка выросла на 7% - до... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2024 года на 26% благодаря уверенному росту продаж практически во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 383 млн евро против 305 млн евро за... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 345,8 млрд руб., что на 25,4% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 17,7%, до 1,5 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза и превысила 1... Выручка выросла на 17,7%, до 1,5 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза и превысила 1... читать дальше

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Власти РФ задумались над корректировкой механизма субсидирования льготной ипотеки, чтобы сделать его более прогнозируемым и справедливым для бюджета на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ... Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги ростом, однако затем перешли к разнонаправленным изменениям. Инвесторы изучают квартальные отчеты эмитентов и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось... читать дальше

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ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 1-е полугодие 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в его отчетности. Выручка подросла на 2%, до 14,6 млрд рублей, себестоимость - на 6%, до 12,3 млрд... Выручка подросла на 2%, до 14,6 млрд рублей, себестоимость - на 6%, до 12,3 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,99 коп. и составил 11,8353 руб. Минимальный курс юаня составил 11,755 руб., максимальный - 11,8715 руб. Было заключено 23953 сделки. Объем торгов составил 50369,81... Минимальный курс юаня составил 11,755 руб., максимальный - 11,8715 руб. Было заключено 23953 сделки. Объем торгов составил 50369,81...

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РФ к 2030 году может нарастить экспорт соусов и продуктов для их приготовления до более 220 тыс. тонн на $400 млн в год. Такая оценка содержится в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Его авторы отмечают, что в настоящее время РФ не входит в... Его авторы отмечают, что в настоящее время РФ не входит в... читать дальше

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Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, сократила чистую прибыль во втором квартале 2024 года в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе компании,... Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Банки РФ в январе-июне 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 851,8 млрд рублей, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (3 трлн 46,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первые шесть месяцев... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6636,67 (-3,41) руб./грамм; на серебро - 78,1 (+0,86) руб./грамм; на платину - 2614,59 (+9,87) руб./грамм; на палладий - 2531,32 (+4,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 ноября 2024 г. легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры. В частности, под майнингом цифровой... В частности, под майнингом цифровой... читать дальше

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