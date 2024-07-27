ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 85,565 руб., евро - 93,2641 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,30 коп.

27 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,50 коп.

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Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет - до 69 тысяч, пишет "Российская газета". Также в 2025 году в два и более... Также в 2025 году в два и более... читать дальше

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Более шести миллионов кв. м недвижимости и около 69 тыс. рабочих мест появятся на севере столицы в результате реализации 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В... "В... читать дальше

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Свыше 70 домов, которые входят в программу реновации, будут подключены к электросетям до конца текущего года в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Воплощать проекты в жизнь помогают городские службы и энергетики. (...) До конца года будут подключены к электросетям 74... читать дальше

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Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июле составила 172,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,8% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные... читать дальше

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Казахстан продлил до конца 2024 года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта, сообщила пресс-служба правительства республики. "По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну "серыми схемами" и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов... читать дальше

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Инвесторы арендовали по итогам торгов около 4 га земли для возведения коммерческой недвижимости за шесть месяцев 2024 года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Город регулярно выставляет на... "Город регулярно выставляет на... читать дальше

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Правительство России актуализировало правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с целью стабилизировать обеспечение медикаментов в условиях санкций, сообщается на сайте кабинета министров. "Российские лекарства, а также... "Российские лекарства, а также... читать дальше

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Девелоперы приступили к реорганизации пяти участков на западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), в городе появится более 9 тыс. новых рабочих мест, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с...

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более 1 тыс. парков и скверов, которые были созданы и благоустроены в столице с 2011 года для спорта и отдыха. "Новые пространства для спорта и отдыха: свыше 1000 парков и скверов создано и благоустроено с 2011 года" - написал Собянин... "Новые пространства для спорта и отдыха: свыше 1000 парков и скверов создано и благоустроено с 2011 года" - написал Собянин... читать дальше

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Сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) начали работать в скоростном коридоре с запада на восток страны: на 75-м км М-11 "Нева" в сторону Санкт-Петербурга, а также на 620-м км М-12 "Восток" в направлении Казани. Об этом заявил вице-премьер Марат... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проведение ежегодного всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры" с целью повышения финансовой грамотности россиян; первый конкурс пройдет в 2024 году. "В России будет проводиться ежегодный всероссийский конкурс "Столица... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником и поблагодарил за сервис и профессионализм. "Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех... читать дальше

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Правительство РФ сохранило статус наукограда для Обнинска, город продолжит получать федеральное финансирование для развития научно-производственных предприятий. "Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано... "Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником и поблагодарил за большой вклад в развитие экономики столицы. "Спасибо вам, дорогие друзья, за мастерство и профессионализм, внимательное отношение к людям и любовь к Москве. За... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте до уровня "BBB-" с "BB+". В сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга - "стабильный". Fitch отмечает, что валютные... Fitch отмечает, что валютные... читать дальше

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