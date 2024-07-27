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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 85,565 руб., евро - 93,2641 руб.
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27 июля 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 85,565 руб., евро - 93,2641 руб.

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27 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,30 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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