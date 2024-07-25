Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июля

25 июля. FINMARKET.RU -РФ с 26 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6649,29 (-37,7) руб./грамм; на серебро - 80,43 (-0,42) руб./грамм; на платину - 2630,66 (-12,86) руб./грамм; на палладий - 2583,98 (+48,98) руб./грамм.

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 0,3% и ростом индекса РТС на 0,99% на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и слабой нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%,... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%,... читать дальше

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Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале на 25% благодаря уверенному росту продаж ее автомобилей в Северной Америке. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила... читать дальше

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Японский автопроизводитель Nissan Motor зафиксировал 73%-е снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале в связи с ростом расходов на продвижение продукции, особенно в США. Компания ухудшила прогнозы чистой прибыли и продаж на весь текущий фингод, который... Компания ухудшила прогнозы чистой прибыли и продаж на весь текущий фингод, который... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" в январе-июне 2024 г. упала в 1,69 раза в годовом сравнении и составила 61,896 млрд руб. против 104,753 млрд руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании. Вместе с тем выручка РЖД выросла в отчетном периоде на 8%, до 1,388 трлн... Вместе с тем выручка РЖД выросла в отчетном периоде на 8%, до 1,388 трлн... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы решил внести изменения в кредитное соглашение Сбербанка и французского подразделения ING, позволяющие погасить долг российской кредитной организации перед иностранным кредитором за счет перечисления средств банка, замороженных в подразделениях швейцарского... читать дальше

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. "До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к... "До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к... читать дальше

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Россия в прошлом году увеличила поставки нефтепродуктов в страны Африки в 3,5 раза - до 17,6 млн т, сообщил в ходе круглого стола в Госдуме директор департамента международного сотрудничества Дмитрий Семенов. По его словам, количество обсуждаемых проектов сотрудничества... По его словам, количество обсуждаемых проектов сотрудничества... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в августе снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 2,1 раза. Расчет пошлин представил Минсельхоз. Расчет пошлин представил Минсельхоз. Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже пятнадцатый месяц подряд (с июня 2023... Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже пятнадцатый месяц подряд (с июня 2023... читать дальше

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Продолжительность жизни женщин в России составляет 78,7 лет; женщины в стране живут на 10 лет больше, чем мужчины, сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова. "Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей - это женщины. Во всем мире... "Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей - это женщины. Во всем мире... читать дальше

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Цены на нефть остаются в минусе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных минимумов благодаря данным о резком ускорении темпов экономического роста в США. Согласно предварительным данным, американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после... Согласно предварительным данным, американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,21 коп. и составил 11,7484 руб. Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,8175 руб. Было заключено 25499 сделок. Объем торгов составил 56505,32... Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,8175 руб. Было заключено 25499 сделок. Объем торгов составил 56505,32...

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Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont во II квартале 2024 года произвел 1,61 млн унций золота, что на 30% больше результата соответствующего периода прошлого года. Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом... Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. увеличил чистую прибыль во втором квартале на 7%, выручку - на 1%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,67 млрд, или $2,74 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,67 млрд, или $2,74 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57... читать дальше

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Биржевой оператор Nasdaq Inc. увеличил выручку во втором квартале на 25%, при этом его чистая прибыль снизилась на 17%. Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне снизилась на 17% и составила $222 млн по сравнению с $267 млн за аналогичный период... Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне снизилась на 17% и составила $222 млн по сравнению с $267 млн за аналогичный период... читать дальше

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РФ в этом году может собрать в организованном секторе 645 тыс. тонн бахчевых культур, что на 0,5% больше, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз. По данным на 16 июля, уже собрано 37,6 тыс. тонн, что на 14% выше показателя за аналогичный период 2023 года. По данным на 16 июля, уже собрано 37,6 тыс. тонн, что на 14% выше показателя за аналогичный период 2023 года. "В... "В... читать дальше

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Привязанная к курсу доллара экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 31 августа 2024 года останется на уровне 4,5%, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Такой размер пошлины был рассчитан исходя из курса доллара на июль, ранее, с 1 по 30 июня,... Такой размер пошлины был рассчитан исходя из курса доллара на июль, ранее, с 1 по 30 июня,... читать дальше

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