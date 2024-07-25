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25 июля 2024 года 17:18

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июля

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25 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6649,29 (-37,7) руб./грамм; на серебро - 80,43 (-0,42) руб./грамм; на платину - 2630,66 (-12,86) руб./грамм; на палладий - 2583,98 (+48,98) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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