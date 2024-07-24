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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля
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24 июля 2024 года 17:52

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля

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24 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6686,99 (-28,66) руб./грамм; на серебро - 80,85 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2643,52 (-17,26) руб./грамм; на палладий - 2535 (+6,14) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля
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Таким образом, банк...    читать дальше
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