Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -188,5 млрд руб.

23 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -188,5 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54194,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 75,399 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,71 коп. и составил 11,9066 руб. Минимальный курс юаня составил 11,834 руб., максимальный - 11,987 руб. Было заключено 46265 сделок. Объем торгов составил 98297,09 млн... Минимальный курс юаня составил 11,834 руб., максимальный - 11,987 руб. Было заключено 46265 сделок. Объем торгов составил 98297,09 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,1%, завершил вторник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,11% и составил 3028,01 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,11% и составил 3028,01 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,67% - до 1092,67 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,67% - до 1092,67 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Один из ведущих производителей меди и золота в мире - американская компания Freeport-McMoRan Inc. - существенно увеличила чистую прибыль и выручку во 2-м квартале 2024 года, однако ухудшила годовые прогнозы продаж металлов. Как говорится в пресс-релизе компании, в... Как говорится в пресс-релизе компании, в... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по регистрации личных фондов россиян - аналогов зарубежных трастов. Эти изменения содержатся в поправках в законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации... читать дальше

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Британская телерадиовещательная корпорация BBC планирует сократить примерно 500 сотрудников в рамках программы по снижению расходов, пишет Financial Times со ссылкой на ежегодный отчет корпорации. BBC получает доход от обязательного сбора в размере 169,5 фунта ($219) в... BBC получает доход от обязательного сбора в размере 169,5 фунта ($219) в... читать дальше

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Падение нефтяных цен усилилось вечером на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:18 мск подешевели на $1,39 (1,69%), до $81,01 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:18 мск подешевели на $1,39 (1,69%), до $81,01 за баррель. Фьючерсы на WTI на... Фьючерсы на WTI на... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6715,65 (-67,52) руб./грамм; на серебро - 81,58 (-0,56) руб./грамм; на платину - 2660,78 (-62,65) руб./грамм; на палладий - 2528,86 (-64,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал канал "Московской биржи". "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - сообщается на странице "Мосбиржи" в YouTube. Пресс-служба торговой площадки в комментарии... Пресс-служба торговой площадки в комментарии... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 95,4598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 87,299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,15 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ставка по семидневным операциям РЕПО по итогам июльского заседания сохранена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года. Решение совпало с прогнозами... Ставка по семидневным операциям РЕПО по итогам июльского заседания сохранена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года. Решение совпало с прогнозами... читать дальше

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Госдума приняла закон, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если погасить долг или платить по кредиту смогут третьи лица, например поручитель, родственник, либо сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,16 коп. и составил 11,9203 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8325 руб., максимальный - 11,99 руб. Было заключено 11342 сделки. Объем торгов составил 29219,9 млн... Минимальный курс юаня составил 11,8325 руб., максимальный - 11,99 руб. Было заключено 11342 сделки. Объем торгов составил 29219,9 млн...

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Американская General Motors на неопределенный срок приостанавливает работу над беспилотными автомобилями Origin, сообщил главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон. В связи с этим решением GM понесла во 2-м квартале расходы в размере $600 млн, сказал он в ходе... В связи с этим решением GM понесла во 2-м квартале расходы в размере $600 млн, сказал он в ходе... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует майнеров цифровых валют в РФ соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях. Поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,... читать дальше

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