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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.
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20 июля 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.
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20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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