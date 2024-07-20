ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп.

20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп.

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Добыча газа в Азербайджане в 2024 году ожидается на уровне 50 млрд кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев. "В этом году ожидаем добычу (газа) на уровне 50 млрд кубометров. Часть этого газа будет повторно закачиваться в пласты для увеличения добычи нефти. Другая часть... читать дальше

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Инвестор возведет на юге Москвы концертный зал в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), комплекс сможет вместить до 10 тыс. зрителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В Нагатинской пойме на... читать дальше

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Правительство РФ выпустило постановление о представлении президенту предложения о подписании договора между РФ и Белоруссии о формировании объединенного рынка электрической энергии союзного государства. В постановлении, подписанном председателем правительства и... В постановлении, подписанном председателем правительства и... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во... "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во... читать дальше

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Доработанная версия нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" должна быть представлена Минздравом к началу августа 2024 года. Соответствующее поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, на которой обсуждалась работа над этим... читать дальше

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За первое полугодие 2024 года Москва приняла решения о реализации девяти проектов комплексного развития (КРТ) участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, где планируется возвести жилье для целей программы реновации и других задач, сообщил заместитель мэра... читать дальше

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Азербайджан не будет вкладывать миллиарды долларов в увеличение добычи газа и расширение инфраструктуры его экспорта, если ЕС не готов его покупать на долгосрочной основе, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Важно положить конец лицемерию в вопросе поставок газа. С... "Важно положить конец лицемерию в вопросе поставок газа. С... читать дальше

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Группа Т-Банка (ранее Тинькофф банка) выкупила контрольные доли (по 51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у АО "Киви", следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем долей в обеих компаниях стала структура "ТКС Холдинга" (головной компании Т-Банка) - ООО "Т-Проекты", при... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных... читать дальше

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Глава правительства России Михаил Мишустин назвал неплохим рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, отметил выполнение показателей по объему валового регионального продукта и числу рабочих мест. Премьер в воскресенье прибыл в этот регион с... Премьер в воскресенье прибыл в этот регион с... читать дальше

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Вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний для направления этих средств на капремонт региональных аэропортов обсуждается в Минтрансе, сообщил глава министерства Роман Старовойт. "Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято", - сказал Старовойт, отвечая в... читать дальше

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Вопрос о выделении дополнительных средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей в повестке дня не стоит, заявил глава Минтранса Роман Старовойт, отвечая на вопрос "Интерфакса". "Нет, такой вопрос мы не обсуждаем. И вообще, по... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с...

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Московский кредитный банк (МКБ) подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank на 11,448 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел. Суть претензий пока не раскрыта. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный... Суть претензий пока не раскрыта. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный... читать дальше

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На уфимском предприятии ОДК-УМПО (входит в "Ростех") открыли производственный участок с горячим изостатическим прессом для производства авиадвигателей, сообщила в субботу Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). "Запуск нового оборудования позволит нарастить... "Запуск нового оборудования позволит нарастить... читать дальше

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По поручению президента России правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Автобусы... Автобусы... читать дальше

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