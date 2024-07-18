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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля
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18 июля 2024 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля
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18 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7007,35 (+88,04) руб./грамм; на серебро - 87,34 (-0,07) руб./грамм; на платину - 2881,76 (+100,67) руб./грамм; на палладий - 2743,33 (+84,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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