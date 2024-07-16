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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля
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16 июля 2024 года 17:26

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля

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16 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6872,34 (+77,61) руб./грамм; на серебро - 87,25 (+0,52) руб./грамм; на платину - 2815,64 (+15,14) руб./грамм; на палладий - 2713,46 (-16,46) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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