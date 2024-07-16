Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля

16 июля. FINMARKET.RU -РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6872,34 (+77,61) руб./грамм; на серебро - 87,25 (+0,52) руб./грамм; на платину - 2815,64 (+15,14) руб./грамм; на палладий - 2713,46 (-16,46) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51660,976 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 637,666 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,62 коп. и составил 12,05 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0105 руб., максимальный - 12,1 руб. Было заключено 25315 сделок. Объем торгов составил 61221,35 млн... Минимальный курс юаня составил 12,0105 руб., максимальный - 12,1 руб. Было заключено 25315 сделок. Объем торгов составил 61221,35 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-1% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась к $84 за баррель). В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Биржевая цена авакеросина по итогам торгов во вторник достигла почти 85 тыс. руб./т, тем самым вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, 16 июля тонна данного вида топлива... Так, 16 июля тонна данного вида топлива... читать дальше

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Barrick Gold во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 948 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (1,043 млн унций золота). Это на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (1,043 млн унций золота). Продажи составили 956 тыс. унций, что на 8% ниже... Продажи составили 956 тыс. унций, что на 8% ниже... читать дальше

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Аналитики Банка России в преддверии совета директоров ЦБ по ключевой ставке прибегли к жесткой формулировке о перспективах денежно-кредитной политики, превосходящей по "ястребиности" официальный июньский сигнал регулятора. По итогам совета в июне ЦБ, заявив о... По итогам совета в июне ЦБ, заявив о... читать дальше

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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подписала соглашение о покупке 50%-ной доли Blue Hydrogen Industrial Gases (BHIG), которая является "дочкой" Air Products Qudra (APQ). Как сообщается в пресс-релизе Aramco, после завершения сделки Aramco и APQ, совместное... Как сообщается в пресс-релизе Aramco, после завершения сделки Aramco и APQ, совместное... читать дальше

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Цены на нефть во вторник снижаются третью сессию подряд. Давление на рынок оказывают опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране. Давление на рынок оказывают опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,06 коп. и составил 12,0468 руб. Минимальный курс юаня составил 12,005 руб., максимальный - 12,091 руб. Было заключено 17373 сделки. Объем торгов составил 30507,52... Минимальный курс юаня составил 12,005 руб., максимальный - 12,091 руб. Было заключено 17373 сделки. Объем торгов составил 30507,52...

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Китай в первом полугодии увеличил добычу нефти на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 107,05 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. В том числе в июне производство выросло на 2,4% и составило 17,95 млн тонн. В том числе в июне производство выросло на 2,4% и составило 17,95 млн тонн. При этом... При этом... читать дальше

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Временные графики ограничения энергопотребления введены на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает Минэнерго РФ в своем телеграм-канале. "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на... "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на... читать дальше

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Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование сделки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) с ИИ-стартапом Inflection AI. В марте этого года компании подписали соглашение, согласно которому сооснователь... В марте этого года компании подписали соглашение, согласно которому сооснователь... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6872,34 (+77,61) руб./грамм; на серебро - 87,25 (+0,52) руб./грамм; на платину - 2815,64 (+15,14) руб./грамм; на палладий - 2713,46 (-16,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 88,2824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 96,2637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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