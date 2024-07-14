ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52298,643 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 806,306 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,87 коп. и составил 12,0038 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9435 руб., максимальный - 12,0925 руб. Было заключено 30544 сделки. Объем торгов составил 82562,02... Минимальный курс юаня составил 11,9435 руб., максимальный - 12,0925 руб. Было заключено 30544 сделки. Объем торгов составил 82562,02...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости сырья (просели нефть и металлы) и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. В Азии в понедельник преобладала позитивная... В Азии в понедельник преобладала позитивная... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ выросла в январе-июне 2024 г. в 4,7 раза и составила 14,8 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка ТМХ за отчетный период... Выручка ТМХ за отчетный период... читать дальше

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Правительство предлагает учредить при государственных фондах развития промышленности экспертный совет, который сможет принимать решение о финансовой поддержке для промышленных предприятий. "В государственном фонде развития промышленности может быть сформирован... "В государственном фонде развития промышленности может быть сформирован... читать дальше

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Доходность долгосрочных государственных облигаций США увеличивается в понедельник, поскольку участники рынка повышают свои оценки вероятности победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в ходе торгов на... Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в ходе торгов на... читать дальше

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Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили значительно увеличиваться, но темпы роста по сравнению с началом июля несколько замедлились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за... Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за... читать дальше

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ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в Почта банке, обещает не обидеть госкомпанию при оценке приобретаемых акций, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24". "Решение мы базово приняли и согласовали его с... "Решение мы базово приняли и согласовали его с... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в первом полугодии текущего года выявлено почти 6 тыс. попыток незаконного вывоза валюты из РФ. "ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... "ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... читать дальше

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Предложенная депутатами инициатива по установлению границ стоимости авиабилетов может привести к их удорожанию для большинства пассажиров, считают в "Аэрофлоте" и S7. "Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по... "Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,21 коп. и составил 12,0063 руб. Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77... Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77...

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Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в 1-м полугодии 2024 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщает страховщик. За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6794,73 (-1,6) руб./грамм; на серебро - 86,73 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2800,5 (-40,24) руб./грамм; на палладий - 2729,92 (-91,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 87,8077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 95,7849 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китай увеличил выпуск первичного алюминия в июне на 6,2% относительно того же периода прошлого года - до 3,67 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. Это максимальный объем с ноября 2014 года. В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... читать дальше

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