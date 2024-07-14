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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.
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14 июля 2024 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.
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14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.15 июля 2024 года 18:47
Правительство предлагает создать экспертный совет при государственных фондах развития промышленности
Правительство предлагает учредить при государственных фондах развития промышленности экспертный совет, который сможет принимать решение о финансовой поддержке для промышленных предприятий. "В государственном фонде развития промышленности может быть сформирован... читать дальше
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.15 июля 2024 года 18:16
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в первом полугодии текущего года выявлено почти 6 тыс. попыток незаконного вывоза валюты из РФ. "ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... читать дальше
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.15 июля 2024 года 17:52
Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в 1-м полугодии 2024 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщает страховщик. За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... читать дальше
.15 июля 2024 года 17:48
ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6794,73 (-1,6) руб./грамм; на серебро - 86,73 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2800,5 (-40,24) руб./грамм; на палладий - 2729,92 (-91,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.15 июля 2024 года 17:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 87,8077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,50 коп. Это автоматическое сообщение.
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.15 июля 2024 года 17:37
Китай увеличил выпуск первичного алюминия в июне на 6,2% относительно того же периода прошлого года - до 3,67 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. Это максимальный объем с ноября 2014 года. В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... читать дальше
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