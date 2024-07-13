ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.

13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп.

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Расселение по программе реновации уже затронуло 1010 домов во всех административных округах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Жители переезжают в современные жилые кварталы с новыми социальными... читать дальше

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Почти 70 причалов и семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта будут работать в столице к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена регулярным пассажирским движением. К этому времени будут... читать дальше

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Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) возведут в столице по пяти проектам комплексного развития территорий (КРТ), решения о которых приняты в первом полугодии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше

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Более 65 тысяч человек обратились за услугами в столичные коворкинг-центры НКО за текущий год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во всех округах столицы и без выходных: коворкинг-центрами НКО с начала года воспользовались больше 65 тысяч человек. (...) Сотрудники НКО чаще... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником - Днём российской почты. "С момента своего основания почта является важным и доступным средством коммуникации. От вашей чёткой и слаженной работы зависит бесперебойная связь,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Во многом благодаря вам Россия является одним из лидеров по добыче морской и речной рыбы. Пример тому - рекордные 5,3... читать дальше

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С конца мая выпущено 32 тысячи виртуальных карт "Тройка", с помощью которых можно оплачивать проезд телефоном, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "С конца мая выпущено 32 тыс. карт. Они работают в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте", - написал... "С конца мая выпущено 32 тыс. карт. Они работают в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте", - написал... читать дальше

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Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства.. Благодаря принятому решению размер федеральной субсидии,... Благодаря принятому решению размер федеральной субсидии,... читать дальше

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Порядка 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в Москве, было представлено более 50 экспонатов, сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы. "Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов.... "Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов.... читать дальше

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Многофункциональный общественно-деловой комплекс появится в центре столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что для этого город предоставил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с...

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Правительство продолжает системную работу по созданию комфортных условий в сфере социального обслуживания граждан. Теперь регионы смогут получать федеральные субсидии не только на строительство и реконструкцию домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, но и на проведение... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Бюджетный кодекс (БК) РФ, которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой... Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о повышении на 10% размеров зарплат, пенсий, государственных пособий с 1 января 2025 года. Соответствующий указ опубликован в субботу в центральных СМИ страны, в том числе в газете "Нейтральный Туркменистан". "С 1... читать дальше

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Столичный беспилотный трамвай начнёт ездить с первыми пассажирами в сентябре, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. "По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, на котором сейчас 90% операций делается в автоматическом режиме через... читать дальше

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В Москве в текущем году планируется благоустроить территории возле 41 транспортного объекта, почти половина запланированного уже выполнена, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас приводим в порядок пространства у десяти уже работающих и будущих станций метро", -... читать дальше

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