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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.
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ГЛАВНОЕ
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Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
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13 июля 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб., евро - 95,7588 руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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