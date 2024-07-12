Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

12 июля. FINMARKET.RU -РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6796,33 (+51,3) руб./грамм; на серебро - 87,49 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2840,74 (+20,35) руб./грамм; на палладий - 2820,99 (+6,26) руб./грамм.

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Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь... Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) решил повысить ставку по кредиту овернайт (базовая ставка рефинансирования комбанков) с 17 июля с 10,5% (действовала с 28 июня 2023 года) до 11% годовых, говорится в сообщении пресс-службы НББ. Кроме того, с 1 августа 2024 года... Кроме того, с 1 августа 2024 года... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 г. дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышает налог на прибыль организаций с 20% до 25%. Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном... Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6796,33 (+51,3) руб./грамм; на серебро - 87,49 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2840,74 (+20,35) руб./грамм; на палладий - 2820,99 (+6,26) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-748 на 15 млрд 48,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,21% и составил 39837,45 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,21% и составил 39837,45 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3% - до 5601,32 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3% - до 5601,32 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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В понедельник, 15 июля, в Японии праздник - День моря. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Британская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует до конца следующего года сократить до 3,2 тыс., или трети, офисных рабочих мест в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на подробности общекорпоративной видеоконференции, с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и его облигаций на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой... "Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на...

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2974,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,23 (+0,94%) пункта,... читать дальше

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