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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 87,988 руб.
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11 июля 2024 года 17:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 87,988 руб.
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11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 87,988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,29 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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