ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 87,8551 руб., курс евро - 95,3206 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 95,3206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,41 коп.

11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 87,8551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

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Банк России с 1 апреля 2025 года вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, к которой будут относиться инвесторы без опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Согласно опубликованному указанию ЦБ, для таких... Согласно опубликованному указанию ЦБ, для таких... читать дальше

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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в 1-м чтении, с учетом замечаний и предложений комитета, законопроект (N581689-8) о дополнительных полномочиях правительства РФ по переводу значимых объектов критической... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,51 пункта (0,152%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2971,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2977,44... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические данные и новости компаний. Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста... Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,54/91,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,84/99,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи упал на 1...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,3/89,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Рост экономики на Дальнем Востоке привел к дефициту энергомощностей в регионе, Минэнерго подготовит программу развития энергетики Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам в четверг в... читать дальше

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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало новые правила, которые оно будет использовать для регулирования компаний, котирующихся на британских торговых площадках, включая Лондонскую фондовую биржу. Новые правила представляют... Новые правила представляют... читать дальше

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Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-июне 2024 года составила 14,4 млн тонн, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство энергетики страны со ссылкой на оперативные данные. В том числе, с блока... В том числе, с блока... читать дальше

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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2024 года вырос на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях перевезено 4,1 млн пассажиров (+16,6%), на международных - 1,1 млн (+34,6%). Общий пассажирооборот в... Общий пассажирооборот в... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финансовое взаимодействие между странами-участницами БРИКС перестраивается, роль доллара в расчетах снижается. "Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС, начинают... "Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС, начинают... читать дальше

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Банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, согласно оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, даже если ранее эти данные не передавались в базу Банка России, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор ведет базу данных о... Регулятор ведет базу данных о... читать дальше

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Рост потребительских цен в Белоруссии в июне 2024 года ускорился до 0,6% с 0,1% в мае, 0,4% в апреле и 0,5% в марте, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-июне составила 3,4%. Инфляция в январе-июне составила 3,4%. Годовая инфляция в июне... Годовая инфляция в июне... читать дальше

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-747 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9557% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,22% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,22% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Японская Seven & I Holdings, один из крупнейших ритейлеров мира, сократила чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года значительно хуже ожиданий аналитиков. Как говорится в отчетности компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 мая, упала на... Как говорится в отчетности компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 мая, упала на... читать дальше

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