Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3812,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4497,58 млрд руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 3812,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3627,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5009,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4798,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 4497,58 млрд руб. против 3495,31135 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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