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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.
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08 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.
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8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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