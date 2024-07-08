ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп.

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Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в июне нарастила выручку на 16% в годовом выражении - до 490,725 млрд новых тайваньских долларов ($15,14 млрд), говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в текущем году сохранится на уровне 2023 года, сообщил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко журналистам. "Перевалка грузов останется на уровне прошлого года, но при этом будем... "Перевалка грузов останется на уровне прошлого года, но при этом будем... читать дальше

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В 2024 году выросла доля имеющих сбережения россиян Доля россиян, имеющих сбережения в 2024 году, увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с данными на декабрь 2022 года, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и холдинга "РОМИР" под названием "Новое российское общество: динамика... читать дальше

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют устранять барьеры во взаимной торговле и заключить в ближайшие месяцы соглашение о торговле на преференциальных условиях, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Алиханов и министр промышленности и передовых технологий... Алиханов и министр промышленности и передовых технологий... читать дальше

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку, которая закрепляет в законе "О развитии сельского хозяйства" понятие агроагрегаторы - организации, помогающие поставлять продукцию фермерских хозяйств в торговые сети. В закон добавляется новая статья: "Развитие... читать дальше

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Американские медиахолдинги Skydance Media и Paramount Global договорились о слиянии, говорится в пресс-релизе Paramount. Сделка пройдет в два этапа. На первом этапе инвестфонд RedBird Capital Partners и семья Эллисонов, куда входят глава и основатель Skydance Дэвид... На первом этапе инвестфонд RedBird Capital Partners и семья Эллисонов, куда входят глава и основатель Skydance Дэвид... читать дальше

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"КАМАЗ" сегодня приостановил производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в двухнедельный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании. Корпоративный отпуск в июле продлится 14 дней, с 8 июля по 21 июля. "В штатном режиме в дни июльского... "В штатном режиме в дни июльского... читать дальше

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Обороты столичного ИТ-сектора в январе-апреле текущего года достигли 1,3 трлн рублей; это на 42% больше того же периода 2023 года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "За первые... "За первые... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,42 пункта (0,458%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3163,71 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,15 пункта (0,458%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,15 пункта (0,458%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Китайский юань слегка укрепляется на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,982 руб. (+0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,38... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,982 руб. (+0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,38... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 5 июля на 4,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги ростом, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти. В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,9%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%); инвесторы оценивали статданные, новости... В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,9%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%); инвесторы оценивали статданные, новости... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,45/90,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 75 коп., Cредний курс продажи упал...

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Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который предлагает продлить на два года с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2026 г. право банков, в отношении которых введены международные санкции, проводить реорганизацию. Как пояснил "Интерфаксу" источник,... Как пояснил "Интерфаксу" источник,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -574 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов утром во вторник, стабилен к иене. Во вторник и среду участники рынков ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в американском Конгрессе, а в четверг министерство труда страны опубликует... Во вторник и среду участники рынков ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в американском Конгрессе, а в четверг министерство труда страны опубликует... читать дальше

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