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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9936 руб.
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04 июля 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9936 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,45 коп. и составил 11,9936 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,904 руб., максимальный - 12,0235 руб. Было заключено 27545 сделок. Объем торгов составил 57724,09 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,99 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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