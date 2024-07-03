Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июля

3 июля. FINMARKET.RU -РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6593,43 (+4,38) руб./грамм; на серебро - 82,88 (+0,15) руб./грамм; на платину - 2810,71 (+24,14) руб./грамм; на палладий - 2844,64 (+49,58) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58664,003 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,347 млрд руб., или на...

.

Оборот розничной торговли в России в мае увеличился на 7,5% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,1%. По сравнению с динамикой за апрель 2024... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2024 года вырос на 6,5% в годовом выражении после увеличения на 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,0 процентного пункта и составил плюс 7,1% (максимальное значение в 8,0% было достигнуто в июне 2018 года), сообщила Федеральная служба... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,62 коп. и составил 11,8991 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8125 руб., максимальный - 11,935 руб. Было заключено 30849 сделок. Объем торгов составил 65233,25... Минимальный курс юаня составил 11,8125 руб., максимальный - 11,935 руб. Было заключено 30849 сделок. Объем торгов составил 65233,25...

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2024 года составил 8,5% после увеличения на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-апрель реальная зарплата в... читать дальше

.

Безработица в России в мае 2024 года составила 2,6%, оставшись на достигнутом в апреле историческом минимуме (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат Предыдущее минимальное значение по безработице в РФ было... Предыдущее минимальное значение по безработице в РФ было... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля составила 0,66% после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 1 июля составил 0,50% (то есть за один день... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей нефти и утративших коррекционный импульс бумаг "Газпрома". В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%,... читать дальше

.

Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти $30 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 млрд долларов", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом... читать дальше

.

Российский банковский сектор в 2024 году вряд ли покажет результат лучше, чем в 2023 году, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Я не готов делать предсказания ни по прибыли Сбера, ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят... "Я не готов делать предсказания ни по прибыли Сбера, ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят... читать дальше

.

Крупные публичные компании на фоне стагнирующей капитализации и высоких прибылей все чаще думают о делистинге, это становится "опасной тенденцией" и поводом подумать о том, как стимулировать эмитентов не уходить с биржи, считает глава ВТБ Андрей Костин. "У нас сегодня... "У нас сегодня... читать дальше

.

Госдума РФ приняла изменения в закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты, которые вводят понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и регулируют их деятельность, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Минэнерго... Минэнерго... читать дальше

.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне упал до минимальных с мая 2020 года 48,8 пункта по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,06 коп. и составил 11,8927 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,933 руб. Было заключено 22159 сделок. Объем торгов составил 31811 млн... Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,933 руб. Было заключено 22159 сделок. Объем торгов составил 31811 млн...

.

Кредитование продолжает расти выше прогнозов, торможение может произойти во втором полугодии, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Замедление темпов роста есть по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, кредитование растет и... читать дальше

.