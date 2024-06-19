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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
В РФ могут ввести маркировку для банкоматов
В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Это следует из письма директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, направленного в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор...
 
Рост потребительского кредитования в 2024 году составит 7-12% - ЦБ РФ
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по...
 
У бизнеса растет спрос на китайскую валюту
В период с 1 января по 1 июня 2024 года портфель межбанковских кредитов (МБК), выданных "дочками" китайских финансовых организаций, вырос в среднем на 58%, следует из данных их отчетности по РСБУ по форме 101. При этом за май объем МБК трех...
 
19 июня 2024 года 17:19

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб.

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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 440,72 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 июня 2024 года 18:03
Нефть перешла к уверенному росту, Brent у $85,7 за баррель
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в среду на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,...    читать дальше
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19 июня 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1915 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,47 коп. и составил 11,1915 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33...
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19 июня 2024 года 17:57
Средневзвешенная цена ОФЗ 29025 на аукционе – 97,3%, размещены бумаги на 20,66 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 97,3% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 657 млн рублей по номиналу при...    читать дальше
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19 июня 2024 года 17:50
ЦБ РФ повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий более продолжительный период
Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период.

"Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем...    читать дальше
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19 июня 2024 года 17:48
Индекс РТС резко вырос после объявления ЦБ нового курса доллара, прибавляет в моменте 3,2%
Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг; при этом фондовый индекс МосБиржи продолжил снижаться чуть более чем на 2%.

Основной причиной резкого скачка вверх...    читать дальше
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19 июня 2024 года 17:39
Страны еврозоны ждет серьезная нагрузка на бюджет, нужно снизить дефицит на 5 п.п. ВВП к 2070 г. - ЕЦБ
Старение населения, рост оборонных расходов, изменение климата и цифровизация станут существенной нагрузкой для бюджетов стран еврозоны в ближайшие десятилетия, говорится в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По словам регулятора, эти тренды станут...    читать дальше
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19 июня 2024 года 17:24
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня
ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6174,77 (-316,89) руб./грамм; на серебро - 77,39 (-4,42) руб./грамм; на платину - 2566,23 (-120,09) руб./грамм; на палладий - 2316,52 (-179,52) руб./грамм.

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19 июня 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс евро с 20 июня в размере 89,0914 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 89,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 420,80 коп.

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19 июня 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 440,72 коп.

Это автоматическое сообщение.
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19 июня 2024 года 17:07
ВТБ разместил 15,6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-731 на 39 млрд рублей
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-731 на 38 млрд 974,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 июня 2024 года 17:02
"Россети Юг" не будут выплачивать дивиденды за 2023 г.
Акционеры ПАО "Россети Юг" на годовом собрании 19 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети Юг" по итогам 2023 года", - говорится в сообщении.

Из...    читать дальше
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19 июня 2024 года 16:47
Более 90% мошеннических действий осуществляется через один мессенджер - Хинштейн
Большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Мошенники, к сожалению, сегодня переходят в мессенджеры, и более 90 мошеннических...    читать дальше
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19 июня 2024 года 16:28
Запасы меди в Шанхае достигли максимума с 2020 года
Запасы меди на складах, которые отслеживает Шанхайская фьючерсная биржа, достигли самого высокого уровня за четыре года после того, как скачок цен и слабый потребительский спрос подтолкнули китайских производителей к снижению закупок этого металла, пишет Financial...    читать дальше
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19 июня 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 июня снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 40,78 пункта (1,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3073,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3107,1 (-0,23%) пункта,...    читать дальше
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19 июня 2024 года 16:15
В первом чтении приняты поправки в Бюджетный кодекс с учетом будущей корректировки налогов
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов.

Поправки в Бюджетный кодекс (N639660-8) были внесены в парламент...    читать дальше
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19 июня 2024 года 16:07
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 84,69/90,6 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,69/90,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 285 коп., Cредний курс продажи упал...
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