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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб.
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19 июня 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 440,72 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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