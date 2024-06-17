ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 89,0499 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп.

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Сегодня азиатские фондовые индексы повышаются, исключением выступает только гонконгский индикатор. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства... Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства... читать дальше

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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 г. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидавшихся в марте 2,4%. Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора... Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора... читать дальше

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Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian. Ставка остается на этом... Ставка остается на этом... читать дальше

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Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем локомотивом роста стал техсектор, а индекс S&P 500 по итогам сессии обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и... Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и... читать дальше

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Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,12... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,12... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,72 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Россия будет развивать с КНДР неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаиморасчетов, совместно противостоять нелегитимным санкциям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более... "Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более... читать дальше

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Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании. Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года,... Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник с разнонаправленными изменениями. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,09%, до 511,49 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,09%, до 511,49 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,06%,... Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,06%,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59188,664 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,721 млрд руб., или на...

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