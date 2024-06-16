ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59188,664 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,721 млрд руб., или на...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,2%, завершил понедельник 1-процентным снижением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1% и составил 3183,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1% и составил 3183,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,98% - до 1126,25 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,98% - до 1126,25 пункта.... читать дальше

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Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в мае составила 113,3 млрд юаней ($15,92 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE). Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму 1,25 трлн юаней, в то... Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму 1,25 трлн юаней, в то...

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Вечером нефтяные цены демонстрируют сильный рост после резкого подъема по итогам прошлой недели. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:29 мск подорожали на $0,88 (1,07%) - до $83,50 за баррель. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:29 мск подорожали на $0,88 (1,07%) - до $83,50 за баррель. Фьючерсы на WTI на... Фьючерсы на WTI на... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в мае 2024 года вырос на 2,1% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

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Добыча угля в Китае в январе-мае т.г. уменьшилась на 3% относительно того же периода прошлого года и составила 1,86 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления страны. В том числе в мае показатель сократился на 0,8% в годовом выражении - до 383,85... В том числе в мае показатель сократился на 0,8% в годовом выражении - до 383,85... читать дальше

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Россия с 1 по 17 июня отгрузила на экспорт 2,7 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в мае увеличился на 2,3% относительно того же месяца прошлого года и составил 717,9 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления. Относительно апреля производство выросло на 4%. В том числе генерация на ГЭС... В том числе генерация на ГЭС... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,37 коп. и составил 12,1137 руб. Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,194 руб. Было заключено 19459 сделок. Объем торгов составил 37851,39... Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,194 руб. Было заключено 19459 сделок. Объем торгов составил 37851,39...

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Остановка торгов на Мосбирже долларами и евро не привела к снижению продаж зарубежных туров и проблемам с платежами иностранным партнерам, сообщил в понедельник журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, после введения... По его словам, после введения... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6672,12 (+55,08) руб./грамм; на серебро - 83,63 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2717 (-23,4) руб./грамм; на палладий - 2548,09 (-37,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банки - участники платформы цифрового рубля должны будут на 2 дня приостанавливать переводы цифровых рублей, если они имеют признаки операций без добровольного согласия клиента, и сообщать об этом пользователям, следует из проекта указания ЦБ. Банки также должны будут... Банки также должны будут... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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