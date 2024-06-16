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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники
Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Об этом "Ведомостям" рассказали три топ-менеджера компаний - производителей электроники. Собеседники...
 
Страхование длинных вкладов увеличат до 2,8 млн руб.
В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, рассказал "Известиям" зампред Совфеда Николай Журавлев. По его словам, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с...
 
Себестоимость коммерческой недвижимости растет
По итогам 2024 года себестоимость строительства офисной недвижимости (без учета затрат на землю и отделку) достигнет 174,5 тыс. рублей за 1 кв. м, увеличившись на 20% год к году. Такой прогноз содержится в исследовании IBC Real Estate и Stone. Это...
 
16 июня 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 89,0499 руб., курс евро - 95,3906 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с...
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18 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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17 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июня выросла на 0,49% и составила 59188,664 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59188,664 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,721 млрд руб., или на...
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17 июня 2024 года 18:57
Индексы МосБиржи и РТС упали на процент
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,2%, завершил понедельник 1-процентным снижением индексов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1% и составил 3183,68 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,98% - до 1126,25 пункта....    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:50
Нетто-продажа инвалюты банками КНР в мае составила $15,9 млрд
Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в мае составила 113,3 млрд юаней ($15,92 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму 1,25 трлн юаней, в то...
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17 июня 2024 года 18:43
Нефть активно дорожает вечером
Вечером нефтяные цены демонстрируют сильный рост после резкого подъема по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:29 мск подорожали на $0,88 (1,07%) - до $83,50 за баррель.

Фьючерсы на WTI на...    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:39
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 2,3%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в мае 2024 года вырос на 2,1% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса...    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:26
За 5 месяцев Китай снизил добычу угля на 3%
Добыча угля в Китае в январе-мае т.г. уменьшилась на 3% относительно того же периода прошлого года и составила 1,86 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления страны.

В том числе в мае показатель сократился на 0,8% в годовом выражении - до 383,85...    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:15
Россия за 17 дней июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%
Россия с 1 по 17 июня отгрузила на экспорт 2,7 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт...    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:07
Китай на 2,3% увеличил выработку электроэнергии в мае
Объем выработанной в Китае электроэнергии в мае увеличился на 2,3% относительно того же месяца прошлого года и составил 717,9 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления. Относительно апреля производство выросло на 4%.

В том числе генерация на ГЭС...    читать дальше
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17 июня 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1137 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,37 коп. и составил 12,1137 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,194 руб. Было заключено 19459 сделок. Объем торгов составил 37851,39...
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17 июня 2024 года 17:47
Санкции против "Мосбиржи" не привели к спаду продаж зарубежных туров
Остановка торгов на Мосбирже долларами и евро не привела к снижению продаж зарубежных туров и проблемам с платежами иностранным партнерам, сообщил в понедельник журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, после введения...    читать дальше
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17 июня 2024 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6672,12 (+55,08) руб./грамм; на серебро - 83,63 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2717 (-23,4) руб./грамм; на палладий - 2548,09 (-37,68) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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17 июня 2024 года 17:28
Банк России введет двухдневный "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем
Банки - участники платформы цифрового рубля должны будут на 2 дня приостанавливать переводы цифровых рублей, если они имеют признаки операций без добровольного согласия клиента, и сообщать об этом пользователям, следует из проекта указания ЦБ.

Банки также должны будут...    читать дальше
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17 июня 2024 года 17:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 89,0499 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 июня 2024 года 17:22
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 95,3906 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
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