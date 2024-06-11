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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9519 руб.
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11 июня 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9519 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,28 коп. и составил 88,9519 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4925 руб., максимальный - 89,23 руб. Было заключено 8430 сделок. Объем торгов составил 38983,15 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,13 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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