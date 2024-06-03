Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июня

3 июня. FINMARKET.RU -РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6747,67 (-62,47) руб./грамм; на серебро - 89,84 (-1,54) руб./грамм; на платину - 3011,41 (+18,9) руб./грамм; на палладий - 2726,94 (-19,1) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57105,446 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1769,424 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93,60 коп. и составил 96,8624 руб. Минимальный курс евро составил 96,35 руб., максимальный - 97,91 руб. Было заключено 9379 сделок. Объем торгов составил 40037,78 млн... Минимальный курс евро составил 96,35 руб., максимальный - 97,91 руб. Было заключено 9379 сделок. Объем торгов составил 40037,78 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,54 коп. и составил 12,2976 руб. Минимальный курс юаня составил 12,22 руб., максимальный - 12,412 руб. Было заключено 65340 сделок. Объем торгов составил 145772,2 млн... Минимальный курс юаня составил 12,22 руб., максимальный - 12,412 руб. Было заключено 65340 сделок. Объем торгов составил 145772,2 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 81,61 коп. и составил 89,3629 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,77 руб., максимальный - 90,2 руб. Было заключено 18948 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,77 руб., максимальный - 90,2 руб. Было заключено 18948 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завеошил торги падением из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... читать дальше

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РФ в январе-апреле экспортировала 1,2 млн тонн зернобобовых культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, отмечая, что эти данные - экспертная оценка. Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот... Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться вечером в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные... На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе впервые за последние полгода превысила $420 за тысячу кубов. Днем в понедельник котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней - с середины... Днем в понедельник котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней - с середины... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,34 коп. и составил 89,4267 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,7325 руб., максимальный - 90,1925 руб. Было заключено 6718 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,7325 руб., максимальный - 90,1925 руб. Было заключено 6718 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 12,2979 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2155 руб., максимальный - 12,4065 руб. Было заключено 19197 сделок. Объем торгов составил 55418,57... Минимальный курс юаня составил 12,2155 руб., максимальный - 12,4065 руб. Было заключено 19197 сделок. Объем торгов составил 55418,57...

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Грузооборот в портах Китая в январе-апреле увеличился на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 5,55 млрд тонн, сообщило министерство транспорта. В том числе в рамках внешней торговли объем грузоперевозок вырос на 9,1%, приводит данные ведомства... В том числе в рамках внешней торговли объем грузоперевозок вырос на 9,1%, приводит данные ведомства...

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал... читать дальше

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Мексиканский песо опустился до самой низкой отметки с ноября 2023 года на итогах президентских выборов. Курс превысил отметку 17,5 песо за $1 в ходе торгов в понедельник. Курс превысил отметку 17,5 песо за $1 в ходе торгов в понедельник. Кандидат от правящей партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Клаудиа... Кандидат от правящей партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Клаудиа... читать дальше

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Американские фондовые индексы преимущественно поднимаются в начале торгов в понедельник. Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США. В частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-720 на 74 млрд 216,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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НДПИ на железную руду с 2025 года планируется увеличить с 4,8% до 6,7%, соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму. Как сообщалось, ранее обсуждалось повышение НДПИ до 5,5%. Принятие поправки по увеличению уровня изъятия природной ренты при добыче... Принятие поправки по увеличению уровня изъятия природной ренты при добыче... читать дальше

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