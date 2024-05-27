Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 65,9 млрд руб.

27 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 65,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60832,913 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1433,921 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 77,62 коп. и составил 96,3328 руб. Минимальный курс евро составил 95,9025 руб., максимальный - 97,2525 руб. Было заключено 8504 сделки. Объем торгов составил 31489,37... Минимальный курс евро составил 95,9025 руб., максимальный - 97,2525 руб. Было заключено 8504 сделки. Объем торгов составил 31489,37...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,37 коп. и составил 12,195 руб. Минимальный курс юаня составил 12,141 руб., максимальный - 12,3225 руб. Было заключено 74033 сделки. Объем торгов составил 168826,26... Минимальный курс юаня составил 12,141 руб., максимальный - 12,3225 руб. Было заключено 74033 сделки. Объем торгов составил 168826,26...

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил понедельник падением индекса МосБиржи ниже 3300 пунктов (-2,86%), уровня 2-месячной давности. Откат индикатора стал рекордным с февраля 2023 года. Индекс РТС к 18:50 мск на 1,81% - до 1173,92 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск на 1,81% - до 1173,92 пункта.... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник упал ниже рубежа 3300 пунктов, достигнув уровня 2-месячной давности на фоне укрепления рубля и ожиданий пролонгации высоких ставок ЦБ РФ. К 18:38 мск индекс МосБиржи составил... К 18:38 мск индекс МосБиржи составил... читать дальше

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Банк России разработал проект указания, который вводит дополнительные критерии по отбору иностранных банков для размещения средств центрального депозитария. Согласно подготовленному ЦБ документу, центральный депозитарий будет вправе размещать денежные средства в банках... Согласно подготовленному ЦБ документу, центральный депозитарий будет вправе размещать денежные средства в банках... читать дальше

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АО "Атомстройэкспорт" подписало с ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана контракт на строительство в республике малой атомной станции, сообщил медиацентр "Росатома". "Проект предусматривает строительство в... "Проект предусматривает строительство в... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует включить столовые сорта винограда, которые употребляются в свежем виде, в баланс виноградарства и виноделия. "В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", -... "В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", -... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают повышаться вечером в понедельник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск подорожали на $0,75 (0,91%), до $82,87 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск подорожали на $0,75 (0,91%), до $82,87 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,4 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,6 млрд руб.... читать дальше

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Введение в прошлом году повышенных пошлин на импорт вина из недружественных стран не ограничило их ввоз из таких стран, как Франция и Испания, более того, поставки даже выросли, сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,61 коп. и составил 12,1851 руб. Минимальный курс юаня составил 12,136 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 20156 сделок. Объем торгов составил 74306,74... Минимальный курс юаня составил 12,136 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 20156 сделок. Объем торгов составил 74306,74...

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Банк России может получить право потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владеть долями в иностранных компаниях, осуществлять в отношении них контроль, а также закрыть филиал или представительство за рубежом при определенных условиях. Соответствующий... Соответствующий... читать дальше

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Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом $500 млн для финансирования перспективных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный... "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный... читать дальше

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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует исключать возможность снижения ключевых процентных ставок как на июньском, так и на июльском заседаниях, заявил глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. В интервью немецкой газете... В интервью немецкой газете... читать дальше

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Власти Шанхая смягчают требования для привлечения ипотеки в соответствии с анонсированным ранее в этом месяце правительством страны пакетом мер поддержки рынка недвижимости. Минимальные ставки первоначального взноса по ипотечному кредиту будут снижены на 10 процентных... Минимальные ставки первоначального взноса по ипотечному кредиту будут снижены на 10 процентных... читать дальше

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