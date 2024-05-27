.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 65,9 млрд руб.
.
27 мая 2024 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 65,9 млрд руб.
|0
27 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 65,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 353,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 мая 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 2,30% и составила 60832,913 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60832,913 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1433,921 млрд руб., или на...
.27 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 77,62 коп. и составил 96,3328 руб. Минимальный курс евро составил 95,9025 руб., максимальный - 97,2525 руб. Было заключено 8504 сделки. Объем торгов составил 31489,37...
.27 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,37 коп. и составил 12,195 руб. Минимальный курс юаня составил 12,141 руб., максимальный - 12,3225 руб. Было заключено 74033 сделки. Объем торгов составил 168826,26...
.27 мая 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил понедельник падением индекса МосБиржи ниже 3300 пунктов (-2,86%), уровня 2-месячной давности. Откат индикатора стал рекордным с февраля 2023 года. Индекс РТС к 18:50 мск на 1,81% - до 1173,92 пункта.... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:48
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник упал ниже рубежа 3300 пунктов, достигнув уровня 2-месячной давности на фоне укрепления рубля и ожиданий пролонгации высоких ставок ЦБ РФ. К 18:38 мск индекс МосБиржи составил... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:46
Банк России разработал проект указания, который вводит дополнительные критерии по отбору иностранных банков для размещения средств центрального депозитария. Согласно подготовленному ЦБ документу, центральный депозитарий будет вправе размещать денежные средства в банках... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:37
АО "Атомстройэкспорт" подписало с ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана контракт на строительство в республике малой атомной станции, сообщил медиацентр "Росатома". "Проект предусматривает строительство в... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:28
Минсельхоз РФ планирует включить столовые сорта винограда, которые употребляются в свежем виде, в баланс виноградарства и виноделия. "В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", -... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:19
Нефтяные цены продолжают повышаться вечером в понедельник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск подорожали на $0,75 (0,91%), до $82,87 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:16
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,4 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,6 млрд руб.... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:08
Введение в прошлом году повышенных пошлин на импорт вина из недружественных стран не ограничило их ввоз из таких стран, как Франция и Испания, более того, поставки даже выросли, сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,61 коп. и составил 12,1851 руб. Минимальный курс юаня составил 12,136 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 20156 сделок. Объем торгов составил 74306,74...
.27 мая 2024 года 17:54
Банк России может получить право потребовать свернуть деятельность банка за рубежом, если увидит в ней риски
Банк России может получить право потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владеть долями в иностранных компаниях, осуществлять в отношении них контроль, а также закрыть филиал или представительство за рубежом при определенных условиях. Соответствующий... читать дальше
.27 мая 2024 года 17:37
Путин: Россия и Узбекистан создают инвестфонд объемом $500 млн для перспективных проектов с участием регионов двух стран
Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом $500 млн для финансирования перспективных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный... читать дальше
.27 мая 2024 года 17:26
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует исключать возможность снижения ключевых процентных ставок как на июньском, так и на июльском заседаниях, заявил глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. В интервью немецкой газете... читать дальше
.27 мая 2024 года 17:11
Власти Шанхая смягчают требования для привлечения ипотеки в соответствии с анонсированным ранее в этом месяце правительством страны пакетом мер поддержки рынка недвижимости. Минимальные ставки первоначального взноса по ипотечному кредиту будут снижены на 10 процентных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.