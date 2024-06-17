Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники

17 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Об этом "Ведомостям" рассказали три топ-менеджера компаний - производителей электроники. Собеседники связывают это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова.

"Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ", - говорит один из опрошенных "Ведомостями" топ-менеджеров. По его словам, Алиханова в этом поддерживает Счетная палата в лице ее нового председателя Бориса Ковальчука (также назначен в мае 2024 г.). "Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии. Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка", - отметил собеседник. Близкий к правительству источник, в свою очередь, говорит, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода в Минпромторг нового руководства.

Представитель Минпромторга сообщил, что ведомство регулярно проводит проверки исполнения субсидий в течение года в зависимости от текущей стадии реализации проектов и различных других факторов. "Они бывают камеральные, плановые и внеплановые", - уточнил он. Кроме того, по всем государственным расходам ежегодно проводятся проверки контролирующих органов - Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, Казначейства России, напомнил представитель ведомства. "Финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования", - резюмировал он.