Инфляция в мае составила 0,74%

Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%

14 июня. FINMARKET.RU -в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-май 2024 года цены выросли на 3,22% (в мае 2023 года инфляция составила 0,31%, а за январь-май 2023 года - 2,38%).

Инфляция в мае 2024 года значительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53%, а также оказалась выше недельной динамики, которая предполагала рост в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2024 года составил 100,87% (в апреле 2024 года - 100,71%). В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 108,64% со 108,27% в апреле.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,41% (в годовом сравнении - подорожали на 9,11%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в мае на 0,83% (в годовом выражении - выросла на 14,03%).

Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,46% (в годовом сравнении - выросли в цене на 7,14%).

Услуги в мае выросли в цене в среднем на 1,53% (в годовом выражении - подорожали на 8,55%).

В мае существенно снизились цены на огурцы - на 29,2% и помидоры - на 18,5%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 21,8%, морковь - на 21,4%, лук - на 18,3%, капусту- на 11,0%, яблоки - на 6,6%.

Среди других продовольственных товаров в мае значительно выросли цены на баранину - 5,4%, шоколад - 2,4%, масло оливковое - 2,3%, рыбу живую и охлажденную, хлеб пшеничный, мороженое - 1,8%, свинину, хлеб ржаной - 1,7%, горох и фасоль - 1,5%.

Одновременно в мае подешевели куриные яйца - на 5,0%, гречневая крупу - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный в мае выросли на 0,5%, дизельное топливо - на 0,4%.

Значительный рост в мае был отмечен на отечественные легковые автомобили - на 3,6%.

Среди строительных материалов существенно выросли цены на плиты ДСП - на 3,9%, доски обрезные - на 2,8%.

В мае среди услуг внутреннего туризма рост цен составил: на отдых на Черноморское побережье России - на 23,7%, речные круизы на территории России - на 6,4%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию - на 12,6%, страны Закавказья -на 8,7%, в Белоруссию - на 4,0%. Снизились цены на поездки в ОАЭ - на 12,7%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,7%.

Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы выросли в мае на авиаперелет экономическим классом на 15,1%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 8,2% до 10,4%, метро - на 5,6%, проезд в пригородном поезде - на 3,8%, трамвае - на 3,7%.