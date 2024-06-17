Страхование длинных вкладов увеличат до 2,8 млн руб.

17 июня. FINMARKET.RU - В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, рассказал "Известиям" зампред Совфеда Николай Журавлев. По его словам, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с 2025-го.

Журавлев добавил: повышение страховки — это механизм стимулирования длинных денег. Он может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам — с этим согласны все участники обсуждения, подчеркнул сенатор. До этого с инициативой сокращения сбора для длинных депозитов выступал Минфин. «Известия» направили запрос в ведомство.

ЦБ в апрельском докладе также поддерживал увеличение страховки. Регулятор предлагал поднять размер возмещения до 2 млн рублей по депозитам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет. А также — поднять порог до 2,8 млн для таких сертификатов свыше трех лет.

Безотзывные сертификаты — это накопительный продукт. Они отличаются от вкладов тем, что с момента выдачи документа счет нельзя пополнить или снять начисленные проценты. Его также нельзя пролонгировать. Сейчас продукт не пользуется популярностью. Президент России Владимир Путин в феврале этого года предложил ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат сроком на три года и повышенной страховкой на 2,8 млн рублей.

Предлагаемые изменения призваны увеличить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для граждан, заявили "Известиям" в регуляторе. Там добавили: нововведение также поможет укрепить банковские балансы и повысить доступность длинных денег для экономики.