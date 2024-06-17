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17 июня 2024 года 09:42
Себестоимость коммерческой недвижимости растет
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Максим Слуцкий/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года себестоимость строительства офисной недвижимости (без учета затрат на землю и отделку) достигнет 174,5 тыс. рублей за 1 кв. м, увеличившись на 20% год к году. Такой прогноз содержится в исследовании IBC Real Estate и Stone. Это превышает ожидаемые темпы инфляции: в Центробанке прогнозируют, что в 2024 году она составит 4,3-4,8%, пишет "Коммерсант". Динамика обусловлена продолжающимся увеличением стоимости стройматериалов, инженерного оборудования и нехваткой рабочей силы. Повышение расходов уже вынуждает застройщиков откладывать запуск новых проектов. Как отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, уже сейчас девелоперы предпочитают реализовывать объекты под конкретного заказчика, даже несмотря на то что спрос превышает предложение. По мнению директора направления управления проектами строительства CORE.XP Александра Никулина, в ближайшей перспективе наиболее вероятна стагнация, как экономики в целом, так и строительной отрасли в частности. Высокая инфляция, влияющая на производителей, сказалась на стоимости материалов во всех группах товаров, поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, недвижимость, себестоимость
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