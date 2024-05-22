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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 23 мая в размере 97,8989 руб.
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22 мая 2024 года 16:30
ЦБ РФ установил курс евро с 23 мая в размере 97,8989 руб.
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22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 97,8989 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,82 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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