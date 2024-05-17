Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4533,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2521,31 млрд руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 мая составили по Российской Федерации 4533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4291,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4434,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4190,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 мая составили 2521,31 млрд руб. против 2511,55265 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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