Запасы нефти в США упали за период с 3 мая по 10 мая на 2508 тыс. баррелей, бензина - упали на 235 тыс. баррелей

15 мая. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2508 тыс. баррелей - до 457,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 235 тыс. баррелей и составили 227,767 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 45 тыс. баррелей, достигнув 116,365 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63926,741 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,017 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,38 коп. и составил 98,8537 руб. Минимальный курс евро составил 98,585 руб., максимальный - 99,05 руб. Было заключено 12039 сделок. Объем торгов составил 31335,54 млн... Минимальный курс евро составил 98,585 руб., максимальный - 99,05 руб. Было заключено 12039 сделок. Объем торгов составил 31335,54 млн...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,24 коп. и составил 12,6036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,637 руб. Было заключено 44262 сделки. Объем торгов составил 98829,91 млн... Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,637 руб. Было заключено 44262 сделки. Объем торгов составил 98829,91 млн...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,08 коп. и составил 91,2226 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 18303 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 18303 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 мая по сравнению с предыдущей неделей незначительно - на 0,07% - выросли после того, как почти не менялись (рост составил 0,03%) с 3 по 6 мая и росли на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщил в среду... читать дальше

.

Цены на картофель в РФ с 7 по 13 мая повысились на 4%, на морковь - на 4,1%, на лук - на 4,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке. Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке. В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, - с 3 по... В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, - с 3 по... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,17% после 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в среду Росстат. Из-за праздников замер динамики цен в конце... Из-за праздников замер динамики цен в конце... читать дальше

.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", правообладатель товарного знака Сhatka, и торговый дом "ЕРЦ" (входит в ГК "Антей", являющуюся одним из ведущих в РФ добытчиков крабов) начали розничные продажи крабовых консервов под этим брендом в сети магазинов "Мираторг".... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря замедлению потребительской инфляции в США, и растущей нефти. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский... читать дальше

.

Эксперимент по применению нового порядка маркировки слабоалкогольной продукции (крепостью не более 9%) пройдет в РФ с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ. Речь идет о размещении средств идентификации с... Речь идет о размещении средств идентификации с... читать дальше

.

Германский энергетический концерн E.ON SE завершил первый квартал с чистой прибылью, несмотря на падение выручки на треть. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 584 млн евро против чистого убытка в 72 млн евро за аналогичный... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 584 млн евро против чистого убытка в 72 млн евро за аналогичный... читать дальше

.

Участников онлайн-собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) планируется идентифицировать по усиленным квалифицированной и неквалифицированной подписям (УКЭП и УНЭП) либо на основании персональных данных с использованием биометрии, сообщил... читать дальше

.

Цены на нефть остаются в минусе, но несколько отыграли падение после публикации данных о существенном снижении запасов в США. Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на... Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на... читать дальше

.

Странам Евросоюза следует начать совместные закупки и хранение ключевых видов минерального сырья как можно скорее, заявил в среду исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, курирующий "зеленое" направление ЕК. ЕС стремится обеспечить себе... ЕС стремится обеспечить себе... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,07 коп. и составил 12,6047 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,632 руб. Было заключено 20643 сделки. Объем торгов составил 63848,29... Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,632 руб. Было заключено 20643 сделки. Объем торгов составил 63848,29...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,25 коп. и составил 91,2298 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9275 руб., максимальный - 91,4075 руб. Было заключено 5258 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9275 руб., максимальный - 91,4075 руб. Было заключено 5258 сделок. Объем торгов... читать дальше

.