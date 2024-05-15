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15 мая 2024 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,7955 руб.

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15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,16 коп. и составил 98,7955 руб.

Минимальный курс евро составил 98,5 руб., максимальный - 98,995 руб. Было заключено 6402 сделки. Объем торгов составил 20335,78 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,5025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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