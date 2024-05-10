ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 мая в размере 91,8239 руб., евро - 98,9461 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 98,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,99 коп.

10 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 91,8239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,08 коп.

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esla Inc. инвестирует более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году, заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск. Tesla установит "тысячи новых зарядных станций ", написал Маск в соцсети X. В начале этого месяца Маск... В начале этого месяца Маск... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу в плюсе. Поддержку фондовым рынкам оказали обнародованные накануне статданные о росте числа заявок на пособие по безработице в США, которые были восприняты трейдерами как сигнал в пользу смягчения... читать дальше

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Объем золотовалютных резервов Киргизии достиг $3,6 млрд, что является исторически максимальным значением, сообщил председатель Национального банка страны Кубанычбек Боконтаев. "Объем золотовалютных резервов Киргизии находится на исторически максимальных значениях и по... "Объем золотовалютных резервов Киргизии находится на исторически максимальных значениях и по... читать дальше

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Японский автопроизводитель Honda Motor Co. увеличил чистую прибыль в 2024 фингоду в 1,7 раза, выручку - на 21%. Компания объявила о намерении выкупить до 3,7% собственных акций в период до конца марта 2025 года. В общей сложности Honda направит на обратный выкуп акций до 300... читать дальше

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Никаких пауз в работе в связи с назначением нового правительства РФ не будет, заявил исполняющий обязанности главы кабинета министров Михаил Мишустин. "Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу так же.... "Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу так же.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,51 пункта (0,51%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3450,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3450,4 (+0,52%) пункта, минимальное - 3439,1... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал структуру и персоналии нового правительства РФ с исполняющим обязанности главы правительства РФ Михаилом Мишустиным, кандидатура которого вновь внесена в Госдуму для назначения на этот пост. "Совсем недавно мы... "Совсем недавно мы... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Западной Европы поднимаются в пятницу благодаря росту оптимизма трейдеров, что крупнейшие мировые центробанки в скором времени приступят к смягчению денежно-кредитной политики. Отчет по американскому рынку труда, опубликованный накануне,... Отчет по американскому рынку труда, опубликованный накануне,... читать дальше

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International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia, увеличила операционную прибыль в первом квартале более чем в 7 раз, выручку - на 9%. Улучшение результатов IAG связано с высоким спросом на авиаперевозки,... читать дальше

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Компания BP Plc заинтересована в покупке у Tesla Inc. станций быстрой зарядки электромобилей в США, пишет газета Financial Times. В начале этого месяца глава Tesla Илон Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки... В начале этого месяца глава Tesla Илон Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки... читать дальше

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Сенаторы предложили президенту РФ кандидатуры Бориса Ковальчука, Галины Изотовой и Анатолия Артамонова на должность главы Счетной палаты, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации,... "Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации,... читать дальше

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Объем китайского экспорта в апреле 2024 года увеличился на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Импорт вырос на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным... Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным... читать дальше

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Экономика Великобритании в первом квартале 2024 года выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего предварительные данные. Темпы экономического подъема в январе-марте стали... читать дальше

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Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в апреле снизился к марту на 6,2% - с 11,551 млн б/с до 10,882 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце... В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,49 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3448,03 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,75 пункта (0,404%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,75 пункта (0,404%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай. Полёты будут выполняться с 2 июня авиакомпанией "Россия" три раза в неделю: вылет из Владивостока по средам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из Шанхая - по понедельникам, четвергам и... читать дальше

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