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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 мая в размере 91,8239 руб., евро - 98,9461 руб.
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ГЛАВНОЕ
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Россияне набрали кредитов на 36,6 трлн рублей. Совокупный портфель ссуд населения достиг этого уровня по итогам марта 2024-го, следует из статистики Центробанка. После активного роста во втором полугодии 2023-го динамика кредитного портфеля...
 
10 мая 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 мая в размере 91,8239 руб., евро - 98,9461 руб.

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10 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 91,8239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 98,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,99 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"Объем золотовалютных резервов Киргизии находится на исторически максимальных значениях и по...    читать дальше
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"Совсем недавно мы...    читать дальше
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Рынки акций крупнейших стран Западной Европы поднимаются в пятницу благодаря росту оптимизма трейдеров, что крупнейшие мировые центробанки в скором времени приступят к смягчению денежно-кредитной политики.

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Компания BP Plc заинтересована в покупке у Tesla Inc. станций быстрой зарядки электромобилей в США, пишет газета Financial Times.

В начале этого месяца глава Tesla Илон Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки...    читать дальше
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10 мая 2024 года 11:21
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10 мая 2024 года 11:07
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10 мая 2024 года 10:32
Импорт нефти в Китай в апреле снизился к предыдущему месяцу на 6%
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10 мая 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 10 мая растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,49 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3448,03 пункта.

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10 мая 2024 года 10:22
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