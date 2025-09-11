Рост цен на АЗС могут перестать ограничивать инфляцией

Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения Российского топливного союза (РТС) отказаться от цели сдерживать рост цен науровнем потребительской инфляции, пишет "Российская газета" . Поручение касается Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Росстата.

В письме РТС предлагает ограничивать рост розничных цен на топливо по широкому композитному индексу, в котором помимо потребительской инфляции будет учитываться налоговая и кредитная нагрузка отрасли, динамика минимальной и средней зарплаты, увеличение тарифов и рост стоимости обновления основных средств (модернизация, ремонты, кадровая ротация и прочее).

В пресс-службе ФАС "Российской газете" сообщили, что служба готова проработать указанные предложения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АО "Петербургская Биржа".

Смысл предложения РТС в том, чтобы позволить бензину и дизельному топливу (ДТ) без особого внимания со стороны ФАС подорожать в рознице больше, чем возможно сейчас. В настоящий момент законодательно рост цен на АЗС в пределах потребительской инфляции не закреплен, но цель такая поставлена регулятором. Там, где подорожание выходит за эти рамки, гарантировано внимание надзорных служб.

В письме РТС указывается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) или, проще говоря, потребительская инфляция считается по 800 позициям, подавляющее большинство из которых не формирует себестоимость на предприятиях топливообеспечения. Основными ценообразующими факторами для таких предприятий являются налоговая нагрузка, в том числе рост акцизов на топливо, фонд оплаты труда, тарифы транспорта и ЖКХ, стоимость кредитов, ремонта и модернизации производств.

По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, доводы РТС вполне разумны. Игнорирование объективных экономических сигналов приводит к разбалансировке ситуации на топливном рынке. В итоге локальные проблемы переходят в фазу перманентного кризиса. Расширение параметров, учитываемых при обосновании роста цен, позволит в моменте улучшить рентабельность топливного ритейла, но кардинально ситуацию не изменит.