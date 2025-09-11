Каждая десятая компания планирует сокращения

11 сентября. FINMARKET.RU - С началом делового сезона 12% компаний планируют сократить персонал. В конце 2024 года такиеимели лишь 8% предприятий. При этом вдвое уменьшилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников: сейчас это лишь четверть, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство же (63%) намерены сохранить действующий, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", пишут "Известия"

Всё это происходит на фоне рекордно низкой безработицы. Основные причины - рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам. При этом рутинные задачи всё чаще передаются ИИ.

В первую очередь персонал начнут сокращатьстроительного сектора, поскольку спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки. Кроме того, к этому шагу могут прибегнуть бизнесы, предлагающие консалтинг и B2B-услуги - они теряют заказы из-за урезания клиентских бюджетов, пояснил заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Сокращения затронут и капиталоемкие цикличные отрасли - машиностроение, добычу сырья и отдельные сегменты ритейла, добавил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов", - считает Ветерков.

Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отметил Кабаков. Под угрозой увольнений оказываются и люди из отдела документооборота, где процессы уже легко автоматизируются. В промышленности это низкоквалифицированные кадры, чья работа заменяется машинами, добавила замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

При этом, напротив, расширяют штат компании в сфере импортозамещения и промпроизводства, ориентированные на госзаказ, поделился Ветерков. Набор сотрудников продолжается и в оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике и кибербезопасности - как в социально значимых и критически важных отраслях.