ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 98,3062 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 98,3062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,68 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63132,889 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 108,205 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,15 коп. и составил 12,5985 руб. Минимальный курс юаня составил 12,563 руб., максимальный - 12,6545 руб. Было заключено 71982 сделки. Объем торгов составил 127567,05... Минимальный курс юаня составил 12,563 руб., максимальный - 12,6545 руб. Было заключено 71982 сделки. Объем торгов составил 127567,05...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,89 коп. и составил 98,3935 руб. Минимальный курс евро составил 97,6425 руб., максимальный - 98,88 руб. Было заключено 12047 сделок. Объем торгов составил 29372,34 млн... Минимальный курс евро составил 97,6425 руб., максимальный - 98,88 руб. Было заключено 12047 сделок. Объем торгов составил 29372,34 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,32 коп. и составил 91,1516 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,4225 руб. Было заключено 24295 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,4225 руб. Было заключено 24295 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что указ подписан "в целях обеспечения устойчивого... В сообщении говорится, что указ подписан "в целях обеспечения устойчивого... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,8%, и завершил вторник в миноре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,25% и составил 3427,61 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,25% и составил 3427,61 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,1% - до 1185 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,1% - до 1185 пункта.... читать дальше

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Минэкономразвития опубликовало цену нефти сорта Urals за апрель, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в понедельник. В марте эта цена составила... В марте эта цена составила... читать дальше

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До 2030 года планируется провести модернизацию инфраструктуры международного аэропорта "Нальчик" (входит в "Новапорт"), сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков на стратегической сессии по развитию транспортного комплекса... читать дальше

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Бразильский производитель целлюлозно-бумажной продукции Suzano A/S уведомил американскую International Paper Co. о готовности сделать ей предложение о покупке за $15 млрд. Это может поставить под угрозу согласованную в апреле сделку International Paper по приобретению... Это может поставить под угрозу согласованную в апреле сделку International Paper по приобретению... читать дальше

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Комитет Госдумы по обороне предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Счетную палату (СП) РФ к процессу технологического аудита предприятий, выполняющих ГОЗ, следует из отзыва на правительственный законопроект. Законопроект (№576887-8) правительство... Законопроект (№576887-8) правительство... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,89 коп. и составил 91,1246 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,865 руб., максимальный - 91,955 руб. Было заключено 7249 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,865 руб., максимальный - 91,955 руб. Было заключено 7249 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,31 коп. и составил 12,5919 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5565 руб., максимальный - 12,6525 руб. Было заключено 21084 сделки. Объем торгов составил 55321,27... Минимальный курс юаня составил 12,5565 руб., максимальный - 12,6525 руб. Было заключено 21084 сделки. Объем торгов составил 55321,27...

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Американская торговая сеть Bed Bath & Beyond существенно увеличила чистый убыток в 1-м квартале, при этом выручка компании практически не изменилась и оказалась чуть хуже прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил... читать дальше

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Вечером падение цен на нефть ускорилось, инвесторы оценивают прогнозы добычи в странах ОПЕК+ и геополитическую ситуацию. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:17 мск подешевели на $0,61 (0,73%) - до $82,72 за... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:17 мск подешевели на $0,61 (0,73%) - до $82,72 за... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются на торгах во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 мск увеличился на 101,57 пункта (0,26%) и составил 38953,84 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 9,89 пункта (0,19%) - до 5190,63 пункта. Nasdaq... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 мск увеличился на 101,57 пункта (0,26%) и составил 38953,84 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 9,89 пункта (0,19%) - до 5190,63 пункта. Nasdaq... читать дальше

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Последние статданные по инфляции в США ставят вопрос о том, является ли денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) достаточно жесткой, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому показателю ЦБ в 2%, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше

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