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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4624 руб.
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06 мая 2024 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4624 руб.

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6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,29 коп. и составил 98,4624 руб.

Минимальный курс евро составил 98,0175 руб., максимальный - 99,1 руб. Было заключено 6620 сделок. Объем торгов составил 23370,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,44 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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