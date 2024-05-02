ЦБ РФ установил курс евро с 3 мая в размере 98,6447 руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 мая, составляет 98,6447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,77 коп.

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Sony Pictures и фонд прямых инвестиций Apollo Global Management сделали предложение о покупке медиакомпании Paramount Global за $26 млрд денежными средствами, пишет The Wall Street Journal. По слова источников газеты, предложение рассматривается как отправная точка для... По слова источников газеты, предложение рассматривается как отправная точка для... читать дальше

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Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице на начало апреля составило более 917 тыс., сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. "В столице число субъектов малого и среднего... "В столице число субъектов малого и среднего... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль оператора онлайн-сервисов для планирования путешествий - американского Booking Holdings - выросла в 3 раза и составила $776 млн, или $22,37 в расчете на акцию, по сравнению с $266 млн, или $7 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 5644,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5423,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Американская Apple Inc. сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако показатели превзошли ожидания экспертов. Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 марта, сократилась на 4% и составила $90,8... Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 марта, сократилась на 4% и составила $90,8... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... читать дальше

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Реализация новых автомобилей в США в апреле выросла до максимального за 4 месяца уровня, несмотря на сохранение высоких процентных ставок. По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,6 млн единиц в... По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,6 млн единиц в... читать дальше

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мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-702 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Фондовый индекс Гонконга активно растет на торгах в пятницу, австралийский индикатор умеренно повышается, а южнокорейский - слабо снижается. Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда. Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда. Инвесторы ждут... Инвесторы ждут... читать дальше

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Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в апреле на экспорт по сети РЖД 1,72 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 5,5% ниже мартовского показателя в 1,82 млн тонн. В... В... читать дальше

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Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые должны будут сдавать данные в Единую биометрическую систему для заключения... читать дальше

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"Роснано" обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании, говорится в пояснении к ее бухотчетности. По мнению руководства "Роснано", несмотря на... По мнению руководства "Роснано", несмотря на... читать дальше

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Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла. ФРС сохранила базовую... ФРС сохранила базовую... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102,86 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия обеспечительных мер по иску к немецким банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России на 12,3 млн евро (1,2 млрд руб.), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Так, суд наложил арест на 100% акций АО "Коммерцбанк... Так, суд наложил арест на 100% акций АО "Коммерцбанк... читать дальше

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