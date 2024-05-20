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20 мая 2024 года 09:15
Аудиторам подбирают новые механизмы ответственности
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Анна Майорова/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - Минфин инициировал подготовку изменений в федеральный закон "Об аудиторской деятельности". Соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru. Целью поправок названа конкретизация механизма имущественной ответственности аудиторов перед клиентами в случае претензий со стороны последних. В частности, речь идет об "определении взаимосвязей между способами возмещения вреда за счет аудиторов, страховых выплат и компенсационных выплат СРО, процедур компенсационных выплат, освобождения аудиторов от участия в формировании компенсационного фонда". Как пояснили "Коммерсанту" участники рынка, Минфин рассматривает введение обязательного страхования ответственности аудиторов. В министерстве оперативно не ответили на запрос "Ъ". Действующие правила не обязывают аудиторские организации страховать свою ответственность перед клиентами. Однако с этой целью аудиторы производят отчисления в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, аудиторы, ответственность
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