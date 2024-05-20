Аудиторам подбирают новые механизмы ответственности

20 мая. FINMARKET.RU - Минфин инициировал подготовку изменений в федеральный закон "Об аудиторской деятельности". Соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru. Целью поправок названа конкретизация механизма имущественной ответственности аудиторов перед клиентами в случае претензий со стороны последних. В частности, речь идет об "определении взаимосвязей между способами возмещения вреда за счет аудиторов, страховых выплат и компенсационных выплат СРО, процедур компенсационных выплат, освобождения аудиторов от участия в формировании компенсационного фонда".

Как пояснили "Коммерсанту" участники рынка, Минфин рассматривает введение обязательного страхования ответственности аудиторов. В министерстве оперативно не ответили на запрос "Ъ".

Действующие правила не обязывают аудиторские организации страховать своюперед клиентами. Однако с этой цельюпроизводят отчисления в компенсационный фонд саморегулируемой организации.