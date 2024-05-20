Аппарат бизнес-омбудсмена предложил механизм проведения амнистии бизнеса за дробление

20 мая. FINMARKET.RU - Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предложил механизм проведения амнистии бизнеса за дробление. Для выявления "дробленцев" следует предусмотреть добровольный порядок декларирования взаимосвязанных юрлиц, занимающихся одинаковым видом деятельности. Взамен раскрытия бизнесу нужно гарантировать получение "автоматического и безусловного освобождения от ответственности в прошлые периоды вне зависимости от оценки налоговой службы". Инициатива направлена председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. Письмо подписано руководителем аппарата омбудсмена Игорем Корзенковым, пишут "Ведомости"

Идея c новой формой отчетности может показаться слишком радикальной, особенно с учетом традиционной позиции омбудсмена за уменьшение административно-регуляторной нагрузки, признала замначальника экспертно-правовой службы аппарата омбудсмена Наталья Рябова. Но в контексте амнистии этот механизм поможет однозначно определить, "кто именно подпадает под амнистию, как участникам обезопасить себя от наказания за прегрешения прошлого, как предусмотреть отсутствие ошибок в будущем", считает она.

Для участия в амнистии необходимо ввести специальную форму отчетности - уведомление, в котором налогоплательщик укажет другие взаимосвязанные лица, занимающиеся тем же видом деятельности, что и сам заявитель, рассказал "Ведомостям" автор, эксперт омбудсмена и партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

Как отмечают в аппарате уполномоченного, несмотря на освобождение от ответственности за прошлые периоды, после добровольного декларирования взаимосвязанныйокажется под более пристальным вниманием налоговой. , констатируют. Предпринимателям необходимо обеспечить "более комфортный переход" с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую (ОСНО). "Сейчас это достаточно болезненно, а иногда и фатально для бизнеса, оттого и идет дробление", - рассуждает Рябова.

Помимо условий проведения амнистии в состав предложений уполномоченного, направленных в Совфед, вошли и возможные параметры переходного налогового режима. Предлагается установить льготную ставку по налогу на прибыль в 5% на первые 2 года после перехода с УСН на ОСНО, а в последующие 3 года повышать ее до уровня в 20% постепенно, в зависимости от размера прибыли, сказано в письме.

Механизм и параметры налоговой амнистии сейчас находятся в стадии проработки, на данный момент со всеми основными бизнес-объединениями уже проведены совещания, сообщил представитель ФНС в ответ на запрос "Ведомостей". Финальные решения будут вынесены только по результатам обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами, участниками профессионального предпринимательского сообщества с учетом всех позиций, заключил он.