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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,1697 руб.
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30 апреля 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,1697 руб.

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30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,10 коп. и составил 93,1697 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,8175 руб., максимальный - 93,42 руб. Было заключено 13502 сделки. Объем торгов составил 26753,39 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,0525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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