.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 93,2728 руб.
.
30 апреля 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 93,2728 руб.
|0
30 апреля. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 31,41 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,2728 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос на 1,49 руб. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 апреля снизилась на 0,03% и составила 63746,442 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63746,442 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,187 млрд руб., или на...
.30 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,97 коп. и составил 99,8811 руб. Минимальный курс евро составил 99,3675 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 9236 сделок. Объем торгов составил 12215,46...
.30 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,10 коп. и составил 93,1697 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8175 руб., максимальный - 93,42 руб. Было заключено 13502 сделки. Объем торгов... читать дальше
.30 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 12,73 руб. Минимальный курс юаня составил 12,704 руб., максимальный - 12,752 руб. Было заключено 18545 сделок. Объем торгов составил 19902,04 млн...
.30 апреля 2024 года 17:57
Рынок акций РФ слабо снижается рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос... читать дальше
.30 апреля 2024 года 17:49
Цены на нефть возобновили снижение на торгах во вторник. Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, отмечает Market Watch. Трейдеры ждут ответа... читать дальше
.30 апреля 2024 года 17:42
Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 97 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 103,1 пункта, а не 104,7 пункта, как... читать дальше
.30 апреля 2024 года 17:34
Американская платежная система PayPal Holdings увеличила чистую прибыль в первом квартале на 12%, выручку - на 9%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $888 млн по сравнению с $795 млн за аналогичный период предыдущего... читать дальше
.30 апреля 2024 года 17:24
Американские фондовые индексы снижаются во вторник, трейдеры оценивают корпоративные отчеты и ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок уверен, что американский ЦБ не станет снижать ставку на предстоящем заседании, учитывая сигналы... читать дальше
.30 апреля 2024 года 16:51
Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 2%, выручку - на 3%. Компания также представила обновленные прогнозы на весь 2024 год. Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее... читать дальше
.30 апреля 2024 года 16:32
Министры энергетики стран G7 договорились снижать зависимость от России в области атомной энергии, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи в итальянском Турине. Конференция проходила в итальянском Турине 29-30 апреля. "Мы подтверждаем приверженность... читать дальше
.30 апреля 2024 года 16:17
Американская McDonald''s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале на 7%, выручку - на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $1,93 млрд по сравнению с... читать дальше
.30 апреля 2024 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,68 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3465,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3486,2 (+0,23%) пункта,... читать дальше
.30 апреля 2024 года 15:58
Экономика Казахстана в январе-апреле 2024 года может вырасти на 3,6-4,2%, считают аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан". По предварительной оценке бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), рост экономики... читать дальше
.30 апреля 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 93,2728 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 31,41 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,2728 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
.30 апреля 2024 года 15:29
Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, зафиксировала 5-процентное снижение чистой прибыли в первом квартале, при этом ее выручка практически не изменилась. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.