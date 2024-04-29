ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 91,7791 руб., евро - 98,027 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 98,027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,17 коп.

29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 91,7791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,43 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63746,442 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,187 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,97 коп. и составил 99,8811 руб. Минимальный курс евро составил 99,3675 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 9236 сделок. Объем торгов составил 12215,46... Минимальный курс евро составил 99,3675 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 9236 сделок. Объем торгов составил 12215,46...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,10 коп. и составил 93,1697 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8175 руб., максимальный - 93,42 руб. Было заключено 13502 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,8175 руб., максимальный - 93,42 руб. Было заключено 13502 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 12,73 руб. Минимальный курс юаня составил 12,704 руб., максимальный - 12,752 руб. Было заключено 18545 сделок. Объем торгов составил 19902,04 млн... Минимальный курс юаня составил 12,704 руб., максимальный - 12,752 руб. Было заключено 18545 сделок. Объем торгов составил 19902,04 млн...

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Рынок акций РФ слабо снижается рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос... читать дальше

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Цены на нефть возобновили снижение на торгах во вторник. Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, отмечает Market Watch. Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, отмечает Market Watch. Трейдеры ждут ответа... Трейдеры ждут ответа... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 97 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 103,1 пункта, а не 104,7 пункта, как... читать дальше

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Американская платежная система PayPal Holdings увеличила чистую прибыль в первом квартале на 12%, выручку - на 9%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $888 млн по сравнению с $795 млн за аналогичный период предыдущего... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $888 млн по сравнению с $795 млн за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются во вторник, трейдеры оценивают корпоративные отчеты и ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок уверен, что американский ЦБ не станет снижать ставку на предстоящем заседании, учитывая сигналы... Рынок уверен, что американский ЦБ не станет снижать ставку на предстоящем заседании, учитывая сигналы... читать дальше

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Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 2%, выручку - на 3%. Компания также представила обновленные прогнозы на весь 2024 год. Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее... Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее... читать дальше

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Министры энергетики стран G7 договорились снижать зависимость от России в области атомной энергии, говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи в итальянском Турине. Конференция проходила в итальянском Турине 29-30 апреля. "Мы подтверждаем приверженность... "Мы подтверждаем приверженность... читать дальше

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Американская McDonald''s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале на 7%, выручку - на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $1,93 млрд по сравнению с... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $1,93 млрд по сравнению с... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,68 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3465,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3486,2 (+0,23%) пункта,... читать дальше

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Экономика Казахстана в январе-апреле 2024 года может вырасти на 3,6-4,2%, считают аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан". По предварительной оценке бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), рост экономики... По предварительной оценке бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), рост экономики... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 31,41 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,2728 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, зафиксировала 5-процентное снижение чистой прибыли в первом квартале, при этом ее выручка практически не изменилась. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024... читать дальше

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