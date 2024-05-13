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13 мая 2024 года 08:46
За 5 лет маркировка товаров сэкономила бюджету 800 млрд руб.
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Виталий Невар/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - Эффект от системы маркировки товаров с начала ее внедрения в 2019 году до конца 2023 года составил около 800 млрд рублей. Об этом рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) который является оператором государственной системы маркировки "Честный знак". Отмечается, что рынок молочной продукции обелился на 17%. Производство фальсификата сократилось в 60 раз (еще в начале прошлого года его было 30%, сегодня - 0,5%), а оборот молочной продукции с истекшим сроком годности упал на 81% (с 16 млн до 3 млн). Рынок упакованной воды обелился на 45%, при этом качество выросло на 88%. В обуви обеление рынка составило 56%, повышение качества - на 98%. В легпроме - рынок обелился на 33% и на 62% увеличилось число товаров с подлинными документами. Рынок парфюма обелился на 37%, а качество товаров выросло на 94%. Что же касается рынка табака, то там обеление составило 11%. "В условиях моратория на проверки данные системы маркировки "Честный знак" являются объективным обоснованием для Прокуратуры России для выдачи разрешения на проверки. За год (с 2023 по 2024) количество проверок выросло в два раза", - отметили в ЦРПТ. Их эффективность в 2023 году составила 89%. "С 1 апреля в России запустился разрешительный режим на кассах для табака и разливного пива, то есть кассы в автоматическом режиме блокируют продажу просроченных и нелегальных товаров. Такой режим планируется распространить на все товарные группы, сейчас решение принято в отношении 11 групп. С 1 мая он стал обязательным и для молочной продукции и воды в крупной рознице", - констатировали в ЦРПТ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маркировка, бюджет
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