Чистый отток капитала из РФ вырос в 1-м квартале до $28 млрд

13 мая. FINMARKET.RU - Чистыйкапитала частного сектора заметно вырос в 1-м квартале 2024-го, следует из "Комментариев о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова. Показатель увеличился до $28 млрд.

"За тот же период прошлого года отток был $16 млрд, в 4-м квартале 2023 года - всего $10 млрд. В целом за четыре последних квартала чистый отток составил $62 млрд", - уточнил "Известиям" Пухов.

Под оттоком капитала частного сектора понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Цифра не учитывает данные госсектора, а также резервные активы и операции ЦБ.

Основная причина нынешнего роста связана с проблемами получения и задержками экспортной валютной выручки, пояснил Пухов. В исследовании уточняется, что в марте одновременно подскочила стоимость продаваемых за рубеж товаров и ухудшилась ситуация с расчетами. Цена нефти Brent в начале весны превысила $86 за баррель впервые с ноября прошлого года, а газа поднялась выше $300 за 1 тыс. куб. м.

После ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го многие зарубежные банки отказались проводить платежи с Россией или значительно ужесточили их проверки. Трудности возникли с контрагентами из Китая, Турции и Казахстана. В итоге весь прирост экспортной выручки в марте по сравнению с февралем остался на счетах иностранных банков, говорится в исследовании ВШЭ.

При этом обязательства частного сектора перед нерезидентами сокращаются (на $4 млрд в 1-м квартале). Это происходит, потому что последние все меньше выходят из капитала российских компаний, отмечается в исследовании.