Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4659 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3592,45 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 4659 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4459,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4589,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4388,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 апреля составили 3592,45 млрд руб. против 3595,41724 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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