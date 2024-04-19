Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4372,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3608,38 млрд руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 апреля составили по Российской Федерации 4372,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4130,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4267,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4044,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 апреля составили 3608,38 млрд руб. против 3636,02231 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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