ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 94,0742 руб., евро - 99,9341 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 99,9341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,07 коп.

17 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 94,0742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,51 коп.

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Уолл-стрит закрылась без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые... Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" незначительным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,3075 руб. (-11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 23,33 коп. выше уровня действующего официального... читать дальше

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Минэкономразвития завершает подготовку сценарных условий макропрогноза, может повысить прогноз роста ВВП РФ на 2024 год с текущих 2,3%, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Он также отметил, что прогноз МВФ в... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали по итогам торгов во вторник вслед за распродажей на рынках акций Азии и США, обусловленной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также оценивали статданные. Уровень безработицы в Великобритании в... Уровень безработицы в Великобритании в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 94,0742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 99,9341 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 99,9341 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 64150,816 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,841 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,41 коп. и составил 12,9364 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8815 руб., максимальный - 12,984 руб. Было заключено 52433 сделки. Объем торгов составил 105818,32... Минимальный курс юаня составил 12,8815 руб., максимальный - 12,984 руб. Было заключено 52433 сделки. Объем торгов составил 105818,32...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,05 коп. и составил 94,093 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,5225 руб., максимальный - 94,45 руб. Была заключена 15021 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,5225 руб., максимальный - 94,45 руб. Была заключена 15021 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,08 коп. и составил 99,9854 руб. Минимальный курс евро составил 99,6275 руб., максимальный - 100,355 руб. Было заключено 8737 сделок. Объем торгов составил 33770,97... Минимальный курс евро составил 99,6275 руб., максимальный - 100,355 руб. Было заключено 8737 сделок. Объем торгов составил 33770,97...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок и нестабильной нефти. В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX... В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX... читать дальше

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Банк России утвердил порядок и сроки проведения принудительной конвертации акций редомицилировавшихся в Россию компаний на ценные бумаги резидентов специальных административных районов (САР) - международных компаний (МК). Необходимость утверждения такого порядка... Необходимость утверждения такого порядка... читать дальше

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Золотодобытчик "Полюс" закрыл сделку по продаже ЗДК "Лензолото", консолидирующей россыпные активы группы. "Полюс" не раскрывает покупателей, отмечает лишь, что это группа инвесторов из России. Холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса" и сохранит листинг... Холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса" и сохранит листинг... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подвела итоги антидемпингового расследования в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии и ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комиссия в лице департамента... Комиссия в лице департамента... читать дальше

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Цены на нефть вернулись к росту вечером во вторник. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет... Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет... читать дальше

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Доходность государственных облигаций США растет, обновляя пятимесячные максимумы после улучшения прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.),... Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.),... читать дальше

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