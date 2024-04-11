Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4622,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3397,67 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 4622,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4362,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2149,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1981,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 апреля составили 3397,67 млрд руб. против 6495,683639999999 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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